Waterkraan Rome toch niet dichtgedraaid

Een waterrantsoen in Rome is voorlopig van de baan. De gouverneur van Lazio, waar de Italiaanse hoofdstad onder valt, zegt dat er toch geringe hoeveelheden water uit het meer van Bracciano mogen worden gehaald. Eerder had hij dat nog verboden.

Italië zucht onder extreme hitte en droogte. Dat leidde in Rome tot een acuut watertekort. Inwoners van de stad dreigden daarom op rantsoen te moeten. Als voorzorgsmaatregel zetten de paus de fonteinen van het Vaticaan uit.

Omdat er weer water uit het meer mag worden geleverd, heeft het Romeinse waterbedrijf laten weten voorlopig toch geen rantsoenering in te voeren. De burgemeester van Rome had al gezegd zoiets onacceptabel te vinden. Het zou schadelijk zijn voor de economie en het aanzien van de stad.