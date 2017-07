Video: eervol afscheid voor Amerikaanse bomhond Cena

De hond vergezelde Young in 2009 in Afghanistan. Cena had hem warm gehouden tijdens koude nachten in de woestijn, hij had het dier over rivieren gedragen en hem met zijn lichaam beschermd toen ze door de taliban onder vuur werden genomen. Op het moment dat Young zeven vrienden in drie weken tijd verloor, was Cena zijn "enige troost".

In 2014, toen de bomhond met pensioen ging, ontfermde Young zich over het dier. Toen onlangs bleek dat Cena botkanker had en niet lang zou leven, wilde Young dat hij een bijzonder afscheid zou krijgen. Na een ceremoniƫle rondrit met veel vlagvertoon liet een dierenarts hem inslapen op een militair museumschip.