Automobilisten pakken op A1 sleutels af van dronken vrachtwagenchauffeur

Twee inzittenden van een auto hebben vanavond de sleutels afgepakt van een vrachtwagenchauffeur die onder invloed over de A1 bij Oldenzaal reed. Een vechtpartij op de snelweg was hiervan het gevolg.

De twee reden op de snelweg achter de vrachtwagen en vermoedden dat de chauffeur had gedronken. Toen ze de vrachtwagen hadden laten stoppen, probeerden ze de sleutels van de bestuurder af te pakken.

De vrachtwagenchauffeur was het daar niet mee eens, waarna er een korte vechtpartij ontstond op de snelweg. Toen agenten ter plekke kwamen, weigerde de chauffeur medewerking te verlenen aan onderzoek. Hij is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. RTV Oost meldt dat de bestuurder is meegenomen naar het politiebureau.