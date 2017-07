U2 neemt clip op in de Gashouder in Amsterdam

De Ierse band U2 neemt vanavond een videoclip op in De Gashouder in Amsterdam. Enkele honderden uitverkorenen zijn daarbij aanwezig. De bandleden Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen werden bij de Gashouder in de Westergasfabriek opgewacht door fans.

Voor welk nummer de clip bedoeld is, is nog onduidelijk. Volgens het AD waren er ook circa 200 figuranten ingehuurd, die bij de opnames werden geregisseerd.

De band kwam vanmiddag met een eigen vliegtuig aan op Schiphol. U2 is in Nederland voor twee concerten, morgen en overmorgen in de Arena. Beide shows zijn uitverkocht.