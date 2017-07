Dit eiwit gaat honger de wereld uit helpen, zeggen Finse wetenschappers

Fred van de Velde, eiwit-onderzoeker bij NIZO, een Nederlands onderzoeksbedrijf voor voedingsmiddelen, kende het Finse onderzoek ook nog niet. Hij vindt het een mooie stap vooruit. "Nu nog is gemiddeld 65 procent van onze eiwitconsumptie van dierlijke oorsprong (vlees, melk, kaas en eieren) en de rest plantaardig."

"Maar als ik het onderzoek bekijk zijn er nog wel wat hobbeltjes te nemen. Ze schrijven niets over de verteerbaarheid van het eiwit. Dat is belangrijk anders neem je de voedingsstoffen niet op. Ook heb je nog de geur en smaak. Voedingsmiddelenproducenten willen dat het eiwit neutraal is. Ook vraag ik me welke stikstofbron gebruikt is."

Onderzoeker Jero Ahola heeft antwoorden op die vragen. "Stikstof en andere zaken" worden apart toegevoegd, zegt hij. "En de substantie heeft geen smaak of geur. Er is nog veel werk te doen om er een echt voedselproduct van te maken, dan pas weten we meer over de verteerbaarheid."