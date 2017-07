Springruiters zeker van finale Nations Cup

De Nederlandse springruiters zijn in Hickstead in de voorlaatste wedstrijd van de Nations Cup tweede geworden. Het team klom door het resultaat naar de derde plaats in het klassement en is nu zeker van deelname aan de finale in Barcelona, eind september.

Smolders foutloos

Harrie Smolders bleef in beide manches met de hengst Don VHP Z foutloos op de door de regen zompige bodem. Ruben Romp liet met de merrie Teavanta II ook alle balken liggen, maar kreeg een tijdstraf.

Gerco Schröder had met de ruin Cognac Champblanc zijn dag niet en kreeg twee keer 13 strafpunten. Dat overkwam Jur Vrieling met de hengst Glasgow in de eerste manche, maar hij revancheerde zich met een foutloze tweede ronde.

Met 14 strafpunten moest Nederland alleen Brazilië (4 strafpunten) laten voorgaan. Zwitserland en Duitsland deelden de derde plaats.