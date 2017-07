10.000 flessen wijn sterrenrestaurant afgeschreven na grotbrand

De wijnvoorraad die kasteel en sterrenrestaurant Château Neercanne in Maastricht in de grotten bewaart, wordt niet meer aan de gasten geschonken. In de grotten van de Cannerberg woedde de afgelopen tijd een hevige brand. Die grotten staan in verbinding met de grotten onder het kasteel.

"De wijn is misschien nu nog niet verkeerd, maar over een half jaar of een jaar kan de wijn toch om zijn", zegt directeur Peter Harkema van het hotel tegen 1Limburg. De wijn zal worden afgeschreven. Het gaat om zeker 10.000 flessen wijn. Harkema is momenteel bezig om de schade op te maken na de grotbrand.

Het restaurant heeft informatie ingewonnen bij wijndeskundigen in Frankrijk. "Wat roet en pek doet met wijn is niet goed natuurlijk", aldus de directeur. Die roet en pek nestelen zich volgens de deskundigen samen met een olie-achtige stof in de minimale ruimte tussen de kurk en de fles, daardoor wordt de wijn aangetast.

Eerder werd al duidelijk dat Château Neercanne vele tonnen schade zou hebben door rook en roet.

Handtekeningen gespaard

Maar er is ook goed nieuws voor het restaurant. De handtekeningen die beroemdheden in de grotten hebben achtergelaten zijn niet aangetast. De handtekeningen variëren van Formule 1-coureur Max Verstappen tot die van toenmalig koningin Beatrix, Mitterand, Kohl, Lubbers en andere wereldleiders. In 1991 zetten zij rond de geboorte-akte van de euro en de huidige Europese Unie hun handtekening in de grot na een diner in het chateau.

Ook is er in de grotten van het kasteel geen instortingsgevaar. Wel is er volgens Harkema roet-, rook- en pekschade aan onder meer de bijgebouwen, de keuken en de feestgrot. Met ventilatoren wordt nu de rooklucht uit de grotten verdreven. Alle spullen zijn weggehaald. Veel is afgeschreven en gaat weg, bijvoorbeeld het meubilair. Sommige dingen kunnen worden schoongemaakt. Harkema zegt dat hij goed verzekerd is.

Ondertussen werken medewerkers hard om de zaak draaiende te houden. De trouwerijen die in het weekend gepland zijn, vinden plaats in een tent in de tuin. Ook het restaurant is gewoon open. Harkema prijst zijn personeel: "Hoe flexibel men hier is op het château, het is een grote familie. Het gaat perfect."