Reportageserie: de vrijwillige mentor 'als rots in de branding'

Een vrijwilliger die opkomt voor de belangen van een patiënt. Een hulp in de strijd tegen eenzaamheid, maar ook iemand met meer bevoegdheden dan de familie: Nieuws & Co dook afgelopen week in de wereld van het mentorschap.

In de reportageserie maakten we kennis met mentoren Anne Marie van der Most, Ben van der Meer en Joke van Straaten. Allemaal vertelden ze over hun ervaringen. Van der Mos gaat iedere veertien dagen langs bij de Ridderkerkse Trijntje van Oosterhout (88). Als mentor probeert Van der Mos de eenzaamheid van de licht dementerende Van Oosterhout te verlichten. Ze doet dat vrijwillig.

"Anne Marie als mentor hebben, is geweldig", zegt Van Oosterhout. "Duizend procent geweldig. Je hebt een stok achter de deur. Als er iets is, hoef ik maar te bellen. Ik ben heel blij met haar."