Goud voor Groot-Brittannië, Nederland laatste in estafettefinale

Achter de Britten (7.01,70) werd Rusland tweede in 7.02,68. Het brons was voor de Verenigde Staten (7.03,18).

110 procent

"We hebben vanochtend in de series 110 procent gegeven", vertelde Weertman na afloop. "Dat zat er vanavond niet in, want verder was onze voorbereiding goed. Dit was helaas alles wat erin zat vandaag. Toch zie ik veel potentie in deze ploeg."