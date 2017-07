Positief aan dit 'zomerweer': weinig muggen en wespen

Klachten van Nederlanders die uit hun raam naar een regenachtig Nederland kijken: is dit nou zomer? We vroegen weerman Gerrit Hiemstra óf het ook echt een slechte zomer is.

"Tja, dat is natuurlijk zeer subjectief. We zitten nu precies op normaal qua temperatuur", weet de weerman. "Niet spectaculair slecht of spectaculair goed. Maar inderdaad, wat betreft de zonneschijn hebben we minder zon dan normaal en ook de neerslag is aanzienlijk meer dan normaal."

Dit weer kan ook positieve gevolgen hebben voor muggen- en wespenhaters. Hoewel er eerder voorspellingen waren dat er veel muggen zouden komen en een grote kans was op een wespenplaag, lijkt dat nu toch niet het geval.