Blijf niet hangen in oude droom, zegt topman Air France-KLM

Niet te veel achterom kijken, dat lijkt het devies van de top van Air France-KLM na de presentatie van de goede winstcijfers over het afgelopen halfjaar. De zorgen over de onderlinge samenwerking moeten een zaak van het verleden worden.

Dat het niet altijd botert tussen het Franse en het Nederlandse deel, bleek vorige week opnieuw. In een intern rapport dat toen uitlekte, stelden onderzoekers vast dat leidinggevenden binnen het bedrijf twijfelen aan het voortbestaan van de luchtvaartcombinatie.



KLM-topman Pieter Elbers toont begrip voor de zorgen. "Een aantal van de observaties, uitingen en zorgen die gedeeld worden in het rapport, begrijp ik."

Zelf spreekt hij van 'organisatieperikelen' die de samenwerking in de weg staan. "Op vele plekken binnen het bedrijf wordt heel goed en plezierig samenwerkt. Op andere plaatsen niet. We hebben de afgelopen jaren wellicht wat te veel discussie over organisatievormen gehad."

'Verkeerd beeld'

Zoals vroeger wordt het niet meer, zegt Jean-Marc Janaillac, directeur van het gecombineerde bedrijf. "Ik stel vast dat er bij KLM en bij Air France een groep mensen is die in een oude droom gelooft die niet meer bestaat."

Volgens Janaillac schetsen de media bovendien een verkeerd beeld van de zorgen binnen het bedrijf. "Die groep is erg aanwezig in de media. Maar voor zover ik begrijp komt hun mening niet overeen met de mening van de meerderheid van de werknemers bij KLM en Air France. Velen van hen werken erg goed samen."

Elbers richt zijn blik dan ook graag op de toekomst. De verdere samenwerking met Delta, Virgin Atlantic en China Eastern (die het bedrijf gister aankondigde) stemt hem hoopvol. "Die strategische stap kan enorm helpen om ook weer een soort positief momentum te creƫren."