Ontwerper Disneyparken Marty Sklar overleden

Disney-ontwerper Marty Sklar is op 83-jarige leeftijd overleden. Sklar was als creatief directeur van de pretparkafdeling verantwoordelijk voor de inrichting van de Disney-parken. Zo leidde hij het ontwerpen en de bouw van de twee parken bij Parijs, Disneyland Park uit 1992 en Disney Studios Park uit 2002.

Sklar begon in de jaren 50 als rechterhand van Walt Disney. Al snel raakte hij betrokken bij de ontwikkeling van Disneyland in Zuid-Californië, het eerste attractiepark van het concern. Dat park opende in 1955.

Officieel ging Sklar in 2009 met pensioen, maar achter de schermen bleef hij toch nog betrokken bij belangrijke ontwikkelingen bij de parken. Zo had hij een rol bij de bouw van het Shanghai Disney Resort, dat vorig jaar opende. Naar verluidt is Sklar de enige persoon ter wereld die bij de officiële openingen van alle Disneyparken aanwezig is geweest.