Been met stomheid geslagen door snel ontslag op Cyprus

Krap twee maanden na zijn aanstelling is Mario Been alweer ontslagen als trainer van Apoel Nicosia. De 1-0 nederlaag in de voorronde van de Champions League tegen FC Viitorul Constanta uit Roemenië was voor de Cypriotische clubleiding aanleiding om Been de deur te wijzen. Ook assistent Damiën Hertog moet vertrekken.

"Ik ben met stomheid geslagen", zegt Been. "Als je naar dit soort landen gaat, dan weet je dat zoiets kan gebeuren, maar dit zag ik niet aankomen."

'Stop maar, je bent ontslagen'

Toen Been vrijdagochtend op het kantoor van de clubvoorzitter ontboden werd, had de Rotterdammer dan ook een andere mededeling verwacht.

"Ik dacht dat de president zich met de coaching wilde bemoeien. Dat had ik natuurlijk niet geaccepteerd. Maar hij zei dus: stop maar waar je mee bezig bent, want je bent ontslagen."

'Koffers pakken en naar huis'

Been, normaal gesproken niet snel op zijn mondje gevallen, had een paar tellen nodig voor hij daarop kon reageren. "Ik kwam niet verder dan 'meen je dat nou?' Zijn antwoord luidde dat hij wel moest omdat de fans ontevreden waren en hij een statement moest maken."

"Toen zei ik: nou, goed, als jij je door emoties laat leiden, dan ga ik mijn koffers pakken, handelen we het af en kan ik naar huis."

Riant maandsalaris

De carrière van Been op het eiland duurde zodoende slechts drie wedstrijden. Het jaarcontract dat hij eind mei tekende zal in een keer worden afgekocht. "Ja haha, wat dat betreft heb ik het beste maandsalaris ooit."