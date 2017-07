Rusland: Amerikaanse diplomaten moeten weg uit Moskou

Rusland heeft de Verenigde Staten opdracht gegeven om een aantal Amerikaanse diplomaten weg te halen uit Moskou. Ze moeten binnen een maand de Russische hoofdstad hebben verlaten. Ook mogen Amerikanen niet langer gebruikmaken van enkele panden in Moskou.

De maatregel volgt op het besluit van de Amerikaanse Senaat om nieuwe sancties tegen Rusland in te stellen. Dat besluit viel gisteravond, nadat het Huis van Afgevaardigden er eerder deze week al mee had ingestemd. Aanleiding is het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De vorige keer dat de VS sancties tegen Rusland afkondigde, in de nadagen van het presidentschap van Obama, kwam president Poetin niet meteen met een tegenmaatregel. Hij hoopte dat Obama's opvolger Trump de sancties zou terugdraaien.

Nu dat niet is gebeurd, zegt Moskou dat het aantal Amerikaanse diplomaten in Moskou op 1 september nog maar 455 mag zijn. Dat is ook het aantal Russen dat op de Russische ambassade en consulaten in de VS actief is.