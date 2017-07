Video-arbiter in wielrennen kwestie van tijd

Er moet een video-arbiter komen bij belangrijke wielerwedstrijden. Daarvoor pleit de Belgische juryvoorzitter Philippe Mariën, die in de Tour de France verantwoordelijk was voor het wegsturen van Peter Sagan na diens duw aan Mark Cavendish in de eerste week.

Sagan kreeg in eerste instantie alleen een tijd- en puntenstraf. Pas later werd dat omgezet in uitsluiting. De videoref moet discussies en onduidelijkheden na afloop van een sprint voorkomen. "Dan valt de beslissing direct en hoeft de jury na afloop niet nog eens allerlei beelden te bekijken", aldus Mariën.