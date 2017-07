Flier en Van Iersel beginnen WK beachvolleybal met nederlaag

Beachvolleybalsters Manon Flier en Marleen van Iersel zijn de WK in Wenen begonnen met een nederlaag. Het koppel moest zijn meerdere erkennen in Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes: 13-21, 21-23.

Flier en Van Iersel zijn in Oostenrijk als 42ste geplaatst, het Canadese duo staat op nummer 7 van de plaatsingslijst. Dat verschil was vooral in de eerste set goed te zien. Het Nederlandse koppel maakte te veel fouten en was verdedigend kwetsbaar.

In de tweede set liep het beter. Flier en Van Iersel kwamen daarin op een voorsprong van 12-9 en 15-12, maar Pavan en Humana-Paredes lieten hun klasse zien en sloegen even later op hun vierde matchpoint toe.