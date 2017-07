Verdachte aangehouden voor moord in 2005

In Rotterdam is een man aangehouden voor een moord in 2005. De 40-jarige inwoner van Brielle wordt ervan verdacht Caroline van Toledo te hebben gedood in Oostvoorne.

Het lichaam van de 35-jarige vrouw werd gevonden in de kofferbak van haar eigen auto. Die was in brand gestoken in het natuurgebied Kruininger Gors. Ook in haar woning in Oostvoorne was brand gesticht.

De Briellenaar heeft in 2007 en 2008 ook al enkele maanden in voorarrest gezeten voor de moord. Hij is woensdag opgepakt op basis van nieuw onderzoek, meldt het Openbaar Ministerie zonder dat toe te lichten.