Premier Pakistan afgezet om onthullingen Panama Papers

Premier Nawaz Sharif van Pakistan is afgezet door het hooggerechtshof. Aanleiding zijn beschuldigingen van witwassen en corruptie. Ook minister Dar van Financiën is uit zijn ambt gezet.

Sharif heeft zich neergelegd bij het vonnis en zijn ontslag ingediend. Een woordvoerder van de premier zegt wel dat die grote vraagtekens zet bij de juridische procedure die is gevolgd.

Panama Papers

De affaire begon na onthullingen in de Panama Papers. In april werd een speciale commissie opgericht om onderzoek te doen naar het vermogen van Sharif en zijn familie. Nu de commissie heeft geconcludeerd dat er een erg groot verschil is tussen de inkomsten en het vermogen van familie Sharif, kan Sharif volgens het hooggerechtshof niet langer aanblijven. "Hij is niet meer geschikt als eerlijk lid van het parlement", zei een van de vijf rechters.

Volgens Pakistaanse media komt er nu ook een strafrechtelijk onderzoek naar de premier en zijn familie.

Samenzwering

Sharif (67) heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Volgens hem is er sprake van een samenzwering tegen hem. Voor de uitspraak van het hof waarschuwde de premier dat een afzetting het land zou kunnen destabiliseren.

Het is niet de eerste keer dat Sharif in verband wordt gebracht met fraude. In 1999 kreeg Sharif levenslang voor onder meer belastingontduiking en landverraad. Sharif, die in ballingschap leefde nadat hij was afgezet, beloofde om in plaats van de celstraf tien jaar lang weg te blijven uit Pakistan. In 2007 bepaalde het hooggerechtshof dat hij vervroegd mocht terugkeren.

Derde termijn

Sharif was sinds 2013 bezig aan zijn derde termijn als premier van Pakistan. Zijn eerste termijn (1990-1993) maakte hij niet af omdat hij onder druk van het leger aftrad. Zijn tweede termijn (1997-1999) eindigde met een staatsgreep door het leger.

Sinds Pakistan in 1947 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië is er nog nooit een premier geweest die zijn termijn heeft uitgezeten.

De laatste keer dat een Pakistaanse premier door het hooggerechtshof werd afgezet was in 2012. Toenmalig premier Gilani had zich volgens het hof schuldig gemaakt aan minachting, toen hij een corruptieonderzoek naar president Zardari weigerde te heropenen.