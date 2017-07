Opnieuw nederlaag voor Trump, Obamacare blijft voorlopig

President Trump heeft opnieuw een nederlaag geleden. In de Senaat werd tegen aanpassing van Obamacare gestemd. Dat betekent dat het zorgplan van de vroegere Amerikaanse president voorlopig intact blijft.

Alle 48 Democraten en drie Republikeinen, onder wie senator John McCain, stemden tegen. President Trump had vlak voor de stemming nog een tweet verstuurd waarin hij de Republikeinen opriep wel met de aanpassing in te stemmen.

Volgens Trump zijn gezinnen door Obamacare in de problemen gekomen. Door zieke kinderen of andere gezondheidsproblemen zagen ze hun ziektekostenpremie verdrievoudigen en moeten ze elk jaar maar afwachten of ze hun vertrouwde dokters mogen houden, zei Trump eerder.

Nederlagen

In de door Trump aangepaste zorgplannen zou onder meer de verplichte zorgverzekering vervallen, zouden staten meer te zeggen krijgen over de zorg en zou een zorgtoeslag voor een groot deel worden afgebroken.

De Republikeinen hebben nu in een week tijd drie nederlagen geleden in de kwestie-Obamacare.