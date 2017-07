Oranje-international Slegers bijt zich door teleurstelling heen

Geen trek in EK

Aanvankelijk had ze totaal geen trek in het EK in Nederland. Emotioneel kon ze het niet verteren dat ze er weer niet bij zou zijn. "Ik was op vakantie in Spanje en dacht: ik blijf. Toen ik in Utrecht bij het openingsduel zat, vond ik het heel moeilijk toen het volkslied klonk. Uiteindelijk is mijn gevoel daar helemaal omgeslagen en ben ik helemaal meegegaan in de euforie."

Professioneler

Het niveau van het Zweedse vrouwenvoetbal is hoog. De benadering is daar volgens Slegers aanmerkelijk professioneler dan in Nederland. Alleen is de invloed van de competities in Frankrijk, Engeland, Spanje en Duitsland steeds duidelijker te merken.

"Daar zit het geld, zijn betere trainers, zijn de faciliteiten extreem goed. Er gaan miljoenen in om", legt ze uit. "Zelfs in Nederland zijn de faciliteiten voor de vrouwen tegenwoordig wat beter dan in Zweden. Je merkt dat steeds meer speelsters uit Zweden wegtrekken. Maar het vrouwenvoetbal leeft wel in Zweden. Alle EK-duels worden live uitgezonden op televisie."