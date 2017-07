Zelf checken of je e-mailadres is gehackt op politie.nl

De politie heeft een database met 60.000 e-mailadressen toegankelijk gemaakt. Wie denkt te zijn gehackt, kan zijn e-mailadres invoeren. Als het adres voorkomt in de database, krijgt de eigenaar een bericht.

De politie stuitte op de e-mailadressen tijdens onderzoeken naar cybercriminaliteit en heeft ze in beslag genomen. Daarmee is de database niet uitputtend. De gegevens kunnen al zijn doorverkocht aan anderen, of gestolen zijn door criminelen die nog niet door de politie zijn gepakt.