Jordaanse koning eist vervolging Israëlische beveiliger

De Jordaanse koning Abdullah heeft hard uitgehaald naar de Israëlische premier Netanyahu. Hij eist dat een Israëlische ambassadebeveiliger wordt vervolgd voor de dood van twee Jordaniërs, afgelopen zondag in de Israëlische ambassade in Amman.

De beveiliger, alleen bekend als Ziv, werd na zijn terugkeer in Israël hartelijk ontvangen en zelfs omhelsd door Netanyahu. Die heldenontvangst leidde in Jordanië tot woedende reacties. Ook de doorgaans gematigde koning Abdullah reageert nu ongewoon fel: hij spreekt van een onacceptabele provocatie en waarschuwt dat de relatie tussen de twee landen op het spel staat.

Abdullah zegt dat het gedrag van Netanyahu de veiligheid in gevaar brengt en extremisme in de hand werkt. De koning heeft een condoleancebezoek gebracht aan de familie van een van de gedode Jordaniërs, de 16-jarige Mohammed Jawawdeh.

Schroevendraaier

De jongen had volgens Israël de beveiliger in de ambassade aangevallen met een schroevendraaier. Hij was het gebouw binnengelaten om meubels te bezorgen. Toen de beveiliger het vuur opende, werd ook een andere Jordaniër dodelijk geraakt. Hij was de verhuurder van de woning van de beveiliger.

Israël sprak van een terreurdaad, maar Jordanië zegt dat er ruzie was ontstaan en dat de jongen daarom de beveiliger aanviel.

Na het incident wilden de Jordaanse autoriteiten de beveiliger vasthouden voor ondervraging, maar de Israëlische regering eiste dat Jordanië de man zou laten gaan vanwege zijn diplomatieke onschendbaarheid. Dat gebeurde uiteindelijk een dag later.

Telefoongesprek

Daarvoor was wel een telefoongesprek op het allerhoogste niveau nodig, tussen Abdullah en Netanyahu. Zij spraken af dat Israël in ruil voor de vrijlating van de beveiliger de omstreden detectiepoortjes op de Tempelberg zou weghalen. Dat gebeurde enkele uren later.

Israël had die poortjes geplaatst na een aanslag, twee weken geleden. Veel moslims waren daar woedend over; ze vonden de veiligheidsmaatregel vernederend. Verhitte protesten waren het gevolg. Jordanië, dat de islamitische heiligdommen op de Tempelberg beheert, eiste dat Israël de poortjes zou weghalen.