Venezuela verbiedt betogingen in aanloop naar omstreden verkiezingen

De Venezolaanse regering heeft een demonstratieverbod aangekondigd in aanloop naar de verkiezingen van zondag.

Vanaf morgen is het verboden om te demonstreren en betogingen of andere activiteiten te organiseren die de verkiezingen kunnen verstoren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken Nestór Reverol op staatszender VTV.

Zondag zijn er bijzondere verkiezingen in Venezuela. Dan wordt een raad gekozen die een nieuwe grondwet moet opstellen. President Maduro wil volgens de oppositie de nieuwe grondwet gebruiken om het parlement buitenspel te zetten en een dictatuur te vestigen.

Staking

Vandaag was de tweede dag van een 48-uursstaking, georganiseerd door de oppositie. Op de eerste dag ging het al snel mis. Bij betogingen kwamen zeker drie mensen om het leven.

Er wordt al sinds april gedemonstreerd in Venezuela, waarbij meer dan honderd doden en duizenden gewonden zijn gevallen. Met de protesten willen de oppositieleiders president Maduro onder druk zetten af te zien van zijn plannen om de grondwet te wijzigen.

Daarnaast zijn de demonstranten ontevreden over de beroerde economische situatie in het land, waardoor er een tekort is aan voedsel, medicijnen en bankbiljetten.

Referendum

In een onofficieel referendum eerder deze maand, georganiseerd door de oppositie, sprak een grote meerderheid zich tegen de plannen van Maduro uit. Een meerderheid van de zeven miljoen Venezolanen die hun stem uitbrachten, stemde tegen de plannen van de president. Maar het referendum was niet rechtsgeldig.