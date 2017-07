PSV blameert zich tegen NK Osijek

PSV heeft in de derde voorronde van de Europa League een blamerende nederlaag geleden tegen NK Osijek: 0-1. Volgende week is de return in Kroatiƫ.

Osijek, vorig seizoen vierde in de Kroatische competitie, liet PSV komen en zag tot zijn genoegen dat de Eindhovenaren duidelijk scherpte tekortkwamen.

Met name Luuk de Jong, die de aanvoerdersband heeft moeten afstaan aan Marco van Ginkel, had ruzie met de bal en schoten van Steven Bergwijn, Van Ginkel en Jorrit Hendrix misten precisie.