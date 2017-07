Nederlandse workshops moeten Albanezen in eigen land houden

Albanië kent een lange geschiedenis van migratie. De afgelopen 25 jaar, sinds de val van het communistische regime begin jaren 90, is Albanië een derde van de bevolking kwijtgeraakt door migratie naar het buitenland. Dat is de grootste bevolkingsuitstroom van alle landen in Europa. De meeste Albanese migranten wonen in Italië en Griekenland. De afgelopen jaren vertrekken Albanezen meer naar Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië.

Een van de armste landen van Europa

De Albanese migratiecrisis is vooral te wijten aan de slechte economische situatie in het Balkanland. Albanië is een van de armste landen van Europa. Een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens en de werkeloosheid is hoog, vooral onder jongeren. Het land is kandidaat lidstaat van de Europese Unie, maar het einde van het proces tot toetreding is nog lang niet in zicht.

De campagne van het Ministerie van Buitenlandse zaken, in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) richt zich niet alleen op toekomstige asielzoekers, maar ook op mensen die van plan zijn illegaal in Nederland te verblijven. Albanezen gebruiken Nederland ook steeds vaker om illegaal door te reizen naar Groot-Brittannië. Er zijn daarom strengere controles in de havens van Rotterdam en Hoek van Holland.