Amazon-baas haalt Gates in als rijkste man

Bill Gates is niet langer de rijkste man ter wereld. De topman van webwinkel Amazon, Jeff Bezos, heeft hem ingehaald. Dat blijkt uit de miljardairsranglijst van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes.

Bezos heeft een vermogen van ruim 77,6 miljard euro. Dat is bijna een half miljard meer dan het vermogen van Microsoft-baas Bill Gates. Dankzij de stijgende beurskoers van Amazon zat de 53-jarige Bezos hem al langer op de hielen. Zijn vermogen nam ineens met meer dan een miljard euro toe.

Goede doelen

Bezos begon Amazon in 1994. Hij is ook de eigenaar van ruimtevaartbedrijf Blue Origin en in 2013 kocht hij als priv├ępersoon de krant The Washington Post. In 1998 stak hij een kwart miljoen dollar in Google. Dat belang is nu enkele miljarden waard.

Sinds mei 2013 voerde Gates, die 61 is, de lijst aan. Volgens Forbes was hij nog wel de rijkste man geweest als hij niet zoveel had weggegeven aan goede doelen. De oprichter van Microsoft schonk alles bij elkaar zo'n 26,5 miljard euro.