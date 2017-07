Bij een steekpartij in de metro in Amsterdam is een dode gevallen. Veel mensen zagen hoe de verdachte het slachtoffer neerstak.

Het slachtoffer werd in de avondspits neergestoken in metro 53, die toen ter hoogte van de halte Venserpolder reed in Amsterdam Zuidoost. Ambulancepersoneel was snel ter plaatse en reanimeerde het slachtoffer, maar dat was tevergeefs.

Direct na het incident heeft de politie de verdachte aangehouden. Het metrostation is afgezet.