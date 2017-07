Muur tussen Texas en Mexico? 'Mijn achtertuin lijkt een gevangenis'

"In het oude China werkte een muur misschien, maar het is 2017!" Volgens hem zijn drones, warmte sensoren en camera's een stuk goedkoper en effectiever. Hij vult aan: "De meeste immigranten steken niet eens de rivier over. Die vliegen legaal Amerika in en blijven dan."

En de drugs dan? Daarover kan Jose Palomino over meepraten. Want in zijn tuin stáát al een muur. Die werd er onder president George W. Bush gezet. "Ze gooien de drugs er gewoon overheen", zegt ie, terwijl hij op het bouwsel, midden in z'n achtertuin wijst. "Ik hoor het 's nachts met grote ploffen vallen."

'En nu staat hier een muur'

Op de betonblokken van zo'n anderhalve meter hoog, staan metalen pilaren. Als Palomino op z'n tenen staat, kan hij de rest zien van wat ooit zijn achtertuin was. "Die eiken daar zijn geplant door mijn vader. Even verderop voetbalden mijn broers en ik en daar, in de verte, gingen we altijd zwemmen in de Rio Grande." Hij zucht en leunt tegen de blokken beton. "En nu staat hier een muur."