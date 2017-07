Tijgers uit dierentuin Aleppo straks te zien in Nijeberkoop

Twee tijgers en andere katachtigen uit een dierentuin in de buurt van de Syrische stad Aleppo zijn op weg naar Friesland. Mits ze medisch in orde zijn, worden ze naar tijgeropvang Felida in Nijeberkoop getransporteerd. Dat zou dan op z'n vroegst komende week zijn.

De Friese tijgerexpert Juno van Zon van Felida heeft samen met een aantal andere deskundigen de afgelopen week negen katachtigen uit de dierentuin gered. Het zijn tijgers, leeuwen en hyena's. Momenteel wordt geprobeerd nog vier andere dieren te redden.

Volgens Barbara van Genne van Stichting Viervoeters was er nog een verzorger in de dierentuin overgebleven. "De eigenaar was enkele jaren geleden al op de vlucht geslagen", vertelde ze bij Omrop Fryslan. "Helaas zijn heel veel dieren overleden tijdens het oorlogsgeweld."

Verwaarloosd

De dieren bleken erg verwaarloosd. "Het is heel moeilijk om goede zorg en eten voor ze te regelen. Vorige week zijn de eerste negen over de grens vanuit Syrië naar Turkije gebracht waar ze tijdelijk worden opgevangen en medisch gecheckt."

De repatriëring is lastig door de hitte in Syrië. Hulpverleners moesten om de drie uur stilstaan om de dieren te verzorgen. Ook zijn er nog geregeld beschietingen. "We zijn een aantal maanden bezig geweest met de voorbereidingen" aldus Van Genne.

Het is de bedoeling dat alle dertien geredde dieren in een keer vanuit Turkije naar Nederland worden getransporteerd.