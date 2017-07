Kalisz en Dressel bezorgen VS twee keer WK-goud

Niet te kloppen

Kalisz had in de series al de snelste tijd gezwommen en was ook in de finale niet te kloppen. De Japanner Kosuke Hagino lag halverwege nog eerste, maar op de schoolslag maakte Kalisz het verschil.

Met 1.55,56 tikte hij 0,45 eerder aan dan Hagino, de olympisch kampioen op de 400 meter wisselslag. Zijn tijd was 1.56,01, net iets sneller dan de Chinees Wang Shun, die 1.56,28 op de chronometers zette.

Dressel wint koningsnummer

Caleb Dressel won de 100 meter vrije slag in Boedapest. Met een straatlengte voorsprong snelde hij in 47,17 naar zijn eerste wereldtitel.