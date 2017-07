Buitenlandse Zaken waarschuwt: beledig Thais koningshuis niet

Nederlanders in Thailand moeten de komende maanden extra op hun woorden passen over de overleden koning van het land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuw reisadvies gegeven en daarin staat dat Nederlanders kritische uitspraken of discussies over het koningshuis moeten vermijden. Op het beledigen ervan staan in Thailand zeer zware straffen.

Van 25 tot 29 oktober zijn in het Aziatische land crematieplechtigheden voor de vorig jaar overleden koning Bhumibol. "Ga respectvol om met de gevoelens van de Thaise bevolking in deze periode", schrijft het ministerie op zijn website.

In Thailand geldt een verbod op het beledigen van het koningshuis en er staat een straf op van 3 tot 15 jaar. Vorig jaar kreeg een man zelfs 35 jaar omdat hij meerdere malen beledigend berichten op Facebook had gezet. Eigenlijk zou hij 70 jaar krijgen, maar omdat hij schuld heeft bekend, is zijn straf gehalveerd.