Finland ontvangt buurman Poetin, maar niet met héle open armen

Want militaire dreiging of niet, er valt ook wat aan te verdienen voor de Finnen. Rusland wil de Nord Stream 2 aanleggen, de gaspijpleiding via de Oostzee naar Duitsland. Daarvoor moet het toestemming krijgen van Finland.

Bij Nord Stream 1, die werd opgeleverd in 2012, was dat geen probleem. En nu zal dat ook geen probleem zijn, meent Groot Koerkamp. "Finse bedrijven en havens staan in de rij om mee te werken aan North Stream 2."