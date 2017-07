Duitse hof: uitzetten mag bij verdenking terrorisme

Vreemdelingen die volgens de veiligheidsdiensten een terroristische dreiging vormen, mogen Duitsland versneld worden uitgezet. De hoogste Duitse rechtbank heeft dat bepaald.

De regels gelden voor mensen zonder Duitse nationaliteit die een aanslag zouden willen plegen in Duitsland. Volgens het Duitse hof in Karlsruhe is het uitzetten van deze personen niet in strijd met de grondwet. Ook niet als zij nooit strafrechtelijk zijn vervolgd.

De zaak die nu voor de rechter kwam, was aanhangig gemaakt door een Algerijn die in 2003 naar Duitsland kwam. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken oordeelde dat hij een gevaar was en moest worden uitgezet. De man ging in beroep, maar heeft zijn uitzetting dus niet kunnen voorkomen.

Uitzetting

De regelingen voor het versneld uitzetten van mogelijk terroristische vreemdelingen gelden sinds de aanslagen op 11 september 2001. In april 2007 werden de regels voor het eerst toegepast, toen een Nigeriaan het land werd uitgezet.

Hij werd in Duitsland geboren, maar had een Nigeriaans paspoort en zou bezig zijn geweest met de voorbereidingen op een aanslag. De man ging in beroep tegen zijn uitzetting, maar ook toen oordeelde het hof dat de maatregel in lijn was met de grondwet.

Ook in Nederland kan het ministerie van Binnenlandse Zaken eisen dat een vreemdeling het land verlaat als die een gevaar vormt voor de openbare orde, openbare veiligheid of nationale veiligheid.