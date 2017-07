'Analoge technieken 112-meldkamer niet meer van deze tijd'

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de analoge techniek in de gemeenschappelijke meldkamer niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. "Die conclusie onderschrijven we van harte", legt de woordvoerder uit. "Wij huren de faciliteiten van de politiemeldkamer. We zijn dus afhankelijk van de technieken die daar worden gebruikt. En tot nu toe zagen we wel dat het verouderd was, maar voldeed het nog wel."

Er speelden volgens hem bij de stroomstoring twee belangrijke zaken: de bezettingscapaciteit van de meldkamer en de overbelasting. Bij de landelijke meldkamer hadden sneller extra mensen moeten worden ingezet, aldus het rapport. Tussen 04.15 uur en 07.00 uur werd bijna 2000 keer geprobeerd de landelijke meldkamer te bereiken, normaal zijn dat zo'n 70 telefoontjes.