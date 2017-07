'Trump is met transgender-ban zijn harde aanhang aan het knuffelen'

Voormalig president Obama had juist een begin gemaakt met het toelaten van transgenders in het leger. Volgens Trump moet dat hele proces worden gestopt omdat de medische kosten van transgenders in het leger te hoog zijn.

"Het ministerie van Defensie heeft de kosten van transgenders in het leger onderzocht, en die blijken juist heel laag te zijn", legt Dittrich uit. "Dit kan geen reden zijn, want het is niet waar."

Sinds Obama's pleidooi om op kwaliteiten en capaciteiten te letten in plaats van seksualiteit en geslacht, zijn er duizenden militairen uit de kast gekomen als transgender. "Deze uitspraak van Trump is eigenlijk een stap terug in het verleden", vertelt Amerika-deskundige Victor Vlam tegen de NOS. "De laatste jaren wordt de lhbtq-community steeds meer geaccepteerd, en nu gooit hij alles weer om."

Dat zorgt voor onzekerheid, zeggen Vlam en Dittrich. "De transgenders in het leger zullen wel denken: ik ben eindelijk uit de kast, iedereen weet het in het leger, word ik nu ontslagen?", gaat Dittrich verder.