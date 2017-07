Opruimen stro van grotbrand verloopt voorspoedig

Volgens de brandweer is inmiddels 80 tot 85 procent van het brandende stro en hooi uit de grot van de Cannerberg gehaald. Het materiaal wordt weggereden en in een weiland iets verderop geblust, schrijft 1Limburg.

Volgens burgemeester Vos van de Belgische gemeente Riemst heeft de brandweer de hele nacht doorgewerkt om het hooi en stro naar buiten te halen. Daar wordt het brandende materiaal geblust.

De brandweerlieden lossen elkaar steeds af, in verband met de rook in de grotten. Een woordvoerder van de brandweer verwacht dat er in elk geval vandaag nog de hele dag gewerkt moet worden om het vuur te doven.

Nog niet terug

De inwoners van Riemst die uit hun huizen moesten vanwege de grotbrand bij Maastricht, mogen pas terug naar hun woningen als het vuur in de grot geblust is. Dat zei Vos eerder vanmorgen.

In totaal zijn dertien Belgische omwonenden geƫvacueerd vanwege rookoverlast die is ontstaan door de grotbrand in de Cannerberg.