'Fraudeur ging op vakantie naar Zuid-Afrika en claimde een winterjas'

Nog nooit zijn zoveel mensen betrapt op verzekeringsfraude als vorig jaar, blijkt uit cijfers van de verzekeraars. En verzekeraars zien de gekste fraudegevallen voorbij komen.

"Een vakantieganger diende een claim in omdat zijn spullen waren gestolen in Zuid-Afrika. Hij claimde ook een 'gestolen' winterjas terwijl het hartje zomer was in Zuid-Afrika. Dat viel de verzekeraar wel op en uiteindelijk bleek dat de globetrotter veel meer spullen had opgegeven die niet gestolen waren. De claim van 7750 euro werd dan ook afgewezen", aldus het Verbond van Verzekeraars.

Het aantal mensen dat hun reisverzekeraar in de eerste helft van dit jaar probeerde op te lichten is verdubbeld in vergelijking met 2015. Vooral mensen tussen de 25 en 35 proberen zo de kosten van hun vakantie terug te verdienen. Dit doen ze bijvoorbeeld door het opgeven van duurdere merkspullen. Vooral Ray-Ban-zonnebrillen worden massaal opgegeven als gestolen tijdens een vakantie.