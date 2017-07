Goede doelen profiteren van oplevende economie

De oplevende economie is gunstig voor goede doelen. De opbrengsten uit donaties en nalatenschappen zijn vorig jaar met 13 procent toegenomen. Dat is de conclusie van het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant naar de opbrengsten van de 25 grootste goede doelen.

Het Oranjefonds, de Hartstichting en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) hadden ieder veel meer inkomsten door grote giften uit erfenissen. Zo kreeg het Oranjefonds een donatie van 51 miljoen euro uit een familiefonds dat is opgericht door de man achter Silvo, het bedrijf dat veel geld verdiende met zijn gehaktkruidenmix.

Het grootste goede doel is nog altijd KWF Kankerbestrijding, dat 119 miljoen euro vergaarde.

De opbrengsten van goede doelen nemen de laatste twee jaar weer toe. Door de economische crisis, die begon in 2008, ging het een aantal jaren minder. Ook discussies over onduidelijke of oneigenlijke bestedingen speelden de fondsenwerving parten. Het vertrouwen van donateurs is nu weer op het niveau van voor de crisis in 2008, schrijft de Volkskrant.