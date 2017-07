Erfgenamen Michael Jackson moeten Quincy Jones miljoenen betalen

De erfgenamen van Michael Jackson moeten diens producer Quincy Jones 9,4 miljoen dollar betalen aan royalties en andere opbrengsten van grote hits als Billie Jean en Thriller.

Dat heeft een rechtbankjury in Los Angeles bepaald. Jones had de rechtszaak vier jaar geleden aangespannen en 30 miljoen dollar geƫist van de erven-Jackson, maar die stelden dat hij slechts recht had op een luttele 392.000 dollar.

Contracten

Inzet van de zaak was het gebruik van nummers van Michael Jackson in de documentaire This is It, over de geplande laatste optredens van de King of Pop in de O2-Arena in Londen,en bij twee voorstellingen van het Cirque du Soleil.