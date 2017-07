'Goal voor Ajax, maar ook voor de familie Nouri'

Voor de pauze had Ajax weinig in te brengen tegen Nice. Mario Balotelli bracht de Fransen op een 1-0 voorsprong. "Zeker de eerste helft was niet leuk om naar te kijken. Zij stonden heel compact, het was moeilijk om er doorheen te spelen", zei Veltman.

Na de onderbreking toonde Ajax zich feller en geduldiger. "We kregen meer kansen en voor hetzelfde geld win je nog met 1-2 met die kopbal van Davinson (Sánchez, red.). Maar de 1-1 is denk ik wel terecht. Zij moeten nu komen en zullen ruimtes weggeven. Ik denk dat we de beste papieren hebben", besloot Veltman.