Ajax kansrijk na remise in en tegen Nice

Ajax heeft in de derde voorronde van de Champions League een prima resultaat geboekt in het eerste duel met Nice. In Zuid-Frankrijk werd het 1-1.

Ajax speelde stroef in de eerste helft. Nice profiteerde na een half uur. Jean Michael Seri liep langs Nick Viergever alsof die er niet stond en liet Mario Balotelli de bal simpel intikken. Een pegel van Valentin Eysseric zeilde vlak daarna recht op doelman Andre Onana af.

Na rust kreeg Ajax de geest toen Donny van de Beek vanuit het niets met een volley de 1-1 maakte. Viergevers schot werd even later gekraakt.

Davinson Sánchez kopte op de lat en Frenkie de Jong pegelde hard op de vuisten van Yoan Cardinale. Nice leek rijp voor de slacht, maar Ajax drukte niet door.

Komende woensdag is de return in Amsterdam.