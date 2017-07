Willem II huurt middenvelder Chirivella

Willem II heeft zich voor een jaar verzekerd van de diensten van Pedro Chirivella.

De 20-jarige Spanjaard wordt tijdelijk overgenomen van Liverpool. Hij kwam het afgelopen seizoen een halfjaar op huurbasis uit voor Go Ahead Eagles.

"We waren nog op zoek naar een defensieve middenvelder", zegt technisch directeur Joris Mathijsen op de website van Willem II. "We zijn uiteraard blij dat we met Pedro een speler in huis halen die op die positie kan spelen."

Bij de Tilburgers treft Chirivella in de persoon van Daniel Crowley een bekende. Ook hij speelde de tweede seizoenshelft op huurbasis voor Go Ahead Eagles. Crowley was eigendom van Arsenal, maar is nu definitief overgenomen door Willem II. Hij tekende een driejarig contract in Tilburg.