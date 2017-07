Doodgeschoten man in Rotterdam was actief voor de AK-partij

De man die vannacht in Rotterdam werd doodgeschoten, was de 41-jarige Zeki Yumusak. Hij was actief bij de UETD, de Europese beweging die gelieerd is aan de AK-partij van de Turkse president Erdogan. De groep heeft een condoleancebericht op de Facebookpagina van de UETD gezet.

De man werd vannacht in zijn geparkeerde auto beschoten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen.

Crimineel milieu

Yumusak werkte als beveiliger bij evenementen van de UETD. Hij was in die rol twee weken geleden ook in Apeldoorn bij de herdenking van de mislukte staatsgreep in Turkije.

Hij was professioneel bewaker en beveiliger en volgens bronnen ook actief in het criminele circuit. De politie houdt alle opties open, maar zegt dat het niet waarschijnlijk is dat Yumusak om politieke redenen om het leven is gebracht.