Nederlanders weer geëvacueerd vanwege bosbrand Zuid-Frankrijk

Mark Smorenburg zit op dezelfde camping. "Vanochtend vlogen hier heel veel blusvliegtuigen", vertelt hij. "Maar die zijn nu even weg. Er zijn helikopters, met van die waterzakken. Die halen recht voor ons water uit de zee en lozen het dan in het gebied."

De brand die Smorenburg ziet, woedt onder meer op een heuvel waar huizen staan. "Die mensen worden nu allemaal geëvacueerd", ziet hij. "Zij bleven opmerkelijk lang zitten, maar nu hoor je de brandweer toch alerte! schreeuwen, dat ze weg moeten. Er is een huiseigenaar die zijn planten, zijn heg en zijn huis besproeit." Op de camping hoort ook Smorenburg sirenes.

De wind in het gebied is ondertussen grotendeels gaan liggen, merkt Smorenburg. "Dat is een goed teken. De brand verspreidt zich heel langzaam. We kijken naar een heuveltop met allemaal kleine brandjes." Zijn gezin is richting het strand gelopen, zelf staat hij in de buurt van de camping. "Ik sta hier veilig, met de wind in mijn rug." Wel zijn alle wegen in de omgeving nu dicht.