Dekker: inspectie gaat islamitische school goed in gaten houden

Dekker en de gemeente Amsterdam hebben de komst van de school jaren tegengehouden. Mede op basis van een pro-IS-Facebookbericht van een oud-bestuurslid zijn ze bang dat de instelling leerlingen zich van de maatschappij laat afkeren. De Raad van State veegde de bezwaren vandaag echter van tafel.

Toch roept de staatssecretaris ouders nog steeds op om goed na te denken of zij hun kind op deze school willen inschrijven. "We moeten er alles aan doen om te zorgen dat kinderen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben en dat ze leren wat het betekent om deel uit te maken van onze Nederlandse samenleving".

"We hebben nu een juridische uitspraak over wat voorafgaand aan de stichting van een school kan en mag. Tegelijkertijd strookt dat niet met wat er in mijn ogen maatschappelijk gezien wenselijk is. Daarom ga ik verkennen hoe we er in de toekomst voor kunnen zorgen dat er voldoende vertrouwen in de kwaliteit is, voordat een nieuwe school begint", aldus Dekker.