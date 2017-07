Nu al einde seizoen voor Novak Djokovic

Novak Djokovic komt dit seizoen niet meer in actie. De Servische voormalig nummer een van de wereld kampt met een elleboogblessure.

Eerder deze week werd al bekend dat de twaalfvoudig grandslamwinnaar van zijn arts het advies had gekregen om de US Open over te slaan en zes tot twaalf weken rust te nemen. Volgens zijn arts heeft Djokovic een botkneuzing door overbelasting en is rust noodzakelijk.

Djokovic mist door zijn besluit om de rest van het seizoen niet meer te tennissen, voor het eerst sinds 2005 een grandslamtoernooi. In dat jaar maakte hij zijn debuut op de Australian Open.

De 30-jarige tennisser kwam voor het laatst in actie op Wimbledon, eerder deze maand. In de kwartfinales tegen Tomas Berdych gaf hij op met dezelfde kwetsuur aan zijn elleboog. De Serviër zei toen dat hij al anderhalf jaar sukkelt met dit gewricht.

Moeilijk, maar noodgedwongen

"Wimbledon was mede door de blessure een erg zwaar toernooi voor mij", zei Djokovic in een filmpje op Facebook waarin hij meedeelde voorlopig niet meer in actie te komen.

"De elleboog lijkt te verslechteren en daarom word ik gedwongen om dit besluit te nemen. Het was een moeilijk besluit voor mij, maar ik bekijk het van de positieve kant. Ik kan nu genieten van mijn familie."

De Serviër is vastbesloten sterker dan ooit terug te keren op het ATP-circuit. "Ik kom weer terug en wil nog jaren op professioneel niveau tennissen."