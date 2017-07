Hoe elektrisch rijden in Europa steeds groter wordt

Steinbuch denkt dat mensen over drie tot vier jaar uit zichzelf al vaker kiezen voor een nieuwe elektrische auto. "Dan beseffen ze dat ze hun dieselauto tien jaar later waarschijnlijk nergens meer kunnen slijten."

Daarnaast is de elektrische auto volgens het onderzoeksbureau van ING over zeven jaar goedkoper in gebruik dan een auto met verbrandingsmotor. "En als we overal in Europa op vakantie kunnen met een auto met batterij, ontdekken we vanzelf dat elektrisch rijden voordeliger en beter is."