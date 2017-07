Discuswerper Cadée alsnog mee naar WK

Het was erop of eronder: twee atleten maakten een kans om alsnog te worden toegevoegd aan de Nederlandse ploeg voor de WK atletiek in Londen, hoewel ze niet aan de limiet hadden voldaan. Voor discuswerper Eric Cadée is het kwartje de goede kant opgevallen, terwijl polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar definitief thuis achterblijft.

Cadée kon toch nog worden toegevoegd aan de Oranje-equipe, die nu dertig koppen telt, omdat de internationale atletiekfederatie (IAAF) hem alsnog heeft uitgenodigd voor de WK van volgende maand.

Op zijn onderdeel hadden minder atleten aan de limiet voldaan dan voorzien, waardoor de IAAF zich genoodzaakt zag het deelnemersveld tot het gewenste aantal aan te vullen.