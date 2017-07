Sterke Rus laat kansen onbenut in Bastad

Het is Arantxa Rus niet gelukt zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Bastad. Rus speelde op het Zweedse gravel een prima partij tegen de Tsjechische Katerina Siniaková, maar verloor toch met 7-6 (3), 6-4.

De 26-jarige Rus, die deze week begon als de nummer 145 van de wereld, gaf in de eerste set een 5-3 voorsprong uit handen. Ze knokte zich in de tweede set een aantal keer terug na een break achterstand, maar na een servicebreak op 4-4 liet Siniaková het niet nog een keer zo ver komen.

Siniaková, vorig jaar verliezend finaliste, was op de belangrijke punten slagvaardiger en sloeg toe op het eerste matchpoint.

Bertens

Rus had in Bastad al twee zeges geboekt in de kwalificaties en één in het hoofdtoernooi. Donderdag komt Kiki Bertens, bij de partij van Rus aandachtig toeschouwer op het centre court, in actie in de tweede ronde.