Komende dagen veel vallende sterren

De komende dagen zijn er, tenzij het weer roet in het eten gooit, veel vallende sterren te zien in Nederland. Vannacht zijn er in theorie zo'n negentien meteoren te zien. In het weekend loopt dat op naar zo'n 24 per uur, meldt Weeronline.

Het weer moet alleen wel nog meewerken. De komende nacht is het bewolkt waardoor het ruimtepuin waarschijnlijk niet te zien is. In de nacht van donderdag op vrijdag is er de meeste kans om het fenomeen te aanschouwen. Dan is het weliswaar bewolkt en regent het soms, maar zijn er ook opklaringen.

Tips

Voor wie de vallende sterren wil zien geeft Weeronline een aantal tips. Kijk tussen 02.00 en 04.00 uur 's nachts. Dan is de maan onder, waardoor de hemel donkerder is. Daarbij kunnen geïnteresseerden het beste naar het noordoosten kijken.

Na volgende week dinsdag neemt het aantal lichtsporen in de lucht weer af, maar in augustus kunnen er weer meer vallende sterren worden gezien. Dan trekt de Perseïden-meteorietenzwerm weer langs de aarde. Dat gebeurt elk jaar in de zomer. De verwachting is dat er op 13 augustus vanuit Nederland 44 meteoren te zien zijn.

Lichtspoor

Een vallende ster is te zien wanneer een meteoroïde verbrandt in de dampkring. Een meteoroïde is een stuk ruimtepuin zoals steen, ijs of stof. Het lichtspoor wordt naast de verbranding ook veroorzaakt doordat de meteoroïde elektrische lading opbouwt door de hoge snelheid waarmee die door de dampkring reist. Bij het ontladen komt straling vrij, dat te zien is als licht.